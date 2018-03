Simeone alerta Atlético para qualidade do Leverkusen: 'Respeito muitíssimo'

O Atlético de Madrid inicia a disputa das oitavas de final da Liga dos Campeões nesta terça-feira. Fora de casa, a equipe terá pela frente o Bayer Leverkusen no jogo de ida. O adversário não faz grande temporada e é apenas o nono colocado do Campeonato Alemão, mas o técnico Diego Simeone se rendeu à qualidade dele na entrevista coletiva desta segunda.

"O Bayer é uma equipe a qual respeito muitíssimo e que sempre gostei. Tem um treinador (Roger Schmidt) que trabalha extraordinariamente bem, sobretudo no que se refere à parte ofensiva e aos contra-ataques em velocidade. Por isso, teremos uma partida muito dura e na qual eles vão tentar nos pressionar", projetou o argentino.

Simeone foi só elogios ao adversário e admitiu que vê o Leverkusen com um futebol muito próximo ao do Atlético. Ao analisar o time alemão, admitiu que não trata-se da equipe com mais qualidade técnica do país, mas exaltou outras qualidades do rival.

"Vamos enfrentar uma equipe que entrega tudo o que pede seu treinador: coração, entusiasmo, vontade e muitíssima intensidade. Seguramente é dos rivais mais intensos que já enfrentamos na Liga dos Campeões. O talento é importante, mas o coração e a vontade têm muito mais lugar no futebol", considerou.

O treinador também foi sobre o que espera de seus comandados na Alemanha. "Seguimos a linha de tentar encontrar definitivamente nosso jogo. Seguimos tentando melhorar nossa regularidade e encontrar os caminhos que nos façam sentir melhor no campo. Creio que a equipe cresceu neste início de 2017, comparando com o fim de 2016. Considero, no entanto, que temos muita margem para evoluir e espero que consigamos fazê-lo."