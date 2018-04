Simeone celebra título da Copa do Rei e admite 'sorte' do Atlético

MADRID - O técnico Diego Simeone não escondeu a emoção ao comentar a conquista do título da Copa do Rei nesta sexta-feira. Seu Atlético de Madrid derrotou o rival Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu e voltou a conquistar a competição após 17 anos - o último título havia sido em 1995/1996. Depois de um empate por 1 a 1 no tempo normal, os atleticanos buscaram o triunfo na prorrogação, com o gol do brasileiro Miranda.

Até pela forma com que o título aconteceu, Simeone se disse "sem palavras", mas admitiu que seu time precisou de um pouco de "sorte" para vencer. "Tivemos a sorte que é preciso ter para ser campeão. Foi uma partida incrível. Estes jogadores, o que estão fazendo, não há palavras para descrever", declarou.

Quem também admitiu a sorte atleticana foi o goleiro Courtois, um dos heróis da conquista. Quando a equipe já vencia na prorrogação, ele apareceu para fazer duas defesas inacreditáveis, em uma cabeçada de Higuaín e em chute de Özil com o gol praticamente vazio.

O goleiro ainda lembrou de um chute de Cristiano Ronaldo que explodiu na trave no segundo tempo, quando o placar apontava 1 a 1. "Nós jogamos bem e tivemos um pouco de sorte com a trave, mas contra o Real e o Barcelona em casa (no Campeonato Espanhol) tivemos azar. Depois de eles abrirem o placar jogamos bem e dominamos."

O time atleticano vinha com 14 anos de jejum diante do Real Madrid - não vencia desde 1999 -, mas o gol marcado na prorrogação fez com que a freguesia fosse esquecida pelo menos por um dia. "Foi uma partida incrível. Nós fizemos história", comentou o meia Juanfran Torres.