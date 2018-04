Simeone e Pumpido cotados para assumir o River Plate

Diego Simeone e Nery Pumpido são os favoritos para substituir Daniel Passarella no comando do River Plate, após o técnico pedir demissão um ano e meio antes do fim de seu contrato por não ter conseguido nenhum título. Simeone, que comanda o Estudiantes há 18 meses e já levou o time ao título do Torneio Apertura de 2006, afirmou, nesta terça-feira, que continuará em La Plata se a diretoria do clube renovar contrato com alguns jogadores do elenco atual, além de trazer pelo menos quatro reforços para a Libertadores de 2008. Ao saber da condição de Simeone, a diretoria do River resolveu esperar uma definição, pois o ex-volante da seleção argentina é o preferido para o cargo. Se Simeone não vier, os dirigentes devem partir para a contratação de Nery Pumpido. Como goleiro, Pumpido foi campeão argentino e da Copa Intercontinental pelo River Plate, além de levar o Olímpia do Paraguai à conquista da Libertadores em 2002, derrotando o São Caetano na decisão. O River Plate não conquista um título argentino há três anos e meio, enquanto o jejum internacional já chega a uma década.