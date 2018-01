Simeone se fere na passagem do ano O argentino Diego Pablo Simeone, da Lazio, sofreu ferimentos leves no rosto em conseqüência da explosão de fogos de artifício, quando comemorava a passagem do ano ao lado de familiares em sua casa na capital italiana. Como medida de precaução, os médicos da Lazio aconselharam o técnico Roberto Mancini a não levar o jogador para partidas amistosas no Egito e em Trípoli. O brasileiro César, ex-lateral esquerdo do São Caetano, também ficou fora da delegação da Lazio, porque está em licença no Brasil.