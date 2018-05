Simeone se rende a Griezmann após título: 'Se sair, já deu muito ao clube'

Ausente no banco de reservas nesta decisão, o técnico Diego Simeone celebrou bastante a conquista da Liga Europa após a vitória do seu Atlético de Madrid por 3 a 0 sobre o Olympique de Marselha, nesta quarta-feira. Em Lyon, o time espanhol foi liderado mais uma vez por Griezmann, autor dos dois primeiros gols da partida.

Griezmann decidiu o título a favor do Atlético no que pode ter sido sua última final pelo clube. Os rumores sobre uma possível transferência para o Barcelona na próxima temporada crescem a cada dia e não foram desmentidos por Simeone. O treinador, aliás, se rendeu ao jogador.

"Se ele ficar, vamos continuar a fazê-lo crescer e se desenvolver. Mas se ele sair, tudo certo. Ele já deu muito ao clube ao longo dos anos. Mesmo sem ele, nós vamos continuar a crescer", garantiu o argentino.

O próprio Griezmann preferiu não tocar no assunto e apenas enalteceu seu carinho pelo Atlético. "O sentimento pelo clube cresce a cada partida e a cada ano. Tenho quatro anos aqui e gosto de me conectar com a torcida e o clube. Isso agora é mais forte. Por isso, deixo as pernas em campo."

Especulações à parte, Simeone também reverenciou o próprio trabalho no Atlético. Ao longo dos sete anos no comando da equipe, ele revolucionou seu modo de jogar e a colocou entre as melhores da Europa. Neste período, conquistou duas Ligas Europas e chegou a duas finais de Liga dos Campeões.

"Esta noite é mais do que apenas ganhar um título de Liga Europa, é mais do que um troféu. Representa o valor do trabalho duro, uma mão firme e consistência, valores para ter sucesso na vida. Continuando assim, continuando a trabalhar duro, vamos ter um futuro vencedor", afirmou.

Por outro lado, o treinador também reconheceu o azar do Olympique, que perdeu seu principal jogador, o meia Payet, lesionado, quando o jogo ainda estava 1 a 0. "A lesão do Payet causou muitos problemas ao Olympique. Eles têm ido bem na França e estavam bem na Liga Europa. Mas, esta noite, eles jogaram contra um excelente Atlético."