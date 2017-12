Simeone sofre cirurgia no joelho O volante argentino Diego Simeone, da Lazio, foi submetido neste sábado a uma artroscopia no joelho direito. A cirurgia, feita para extrair um fragmento do menisco interno, durou cerca de 50 minutos. Segundo o médico Andrea Campi, o prazo para recuperação será de três a quatro semanas. Mas o jogador tem esperança de voltar antes aos gramados. "Vou fazer o possível para reduzir o tempo da minha recuperação, mas sem colocar em risco o êxito da cirurgia. Quero voltar o mais rápido possível para ajudar os meus companheiros", afirmou o argentino. Pode parecer um sonho, mas a intenção de Simeone é ter condição de participar do dérbi contra a Roma no dia 27, daqui a duas semanas. Simeone foi operado pela manhã e teve alta logo em seguida. Assim que deixou o hospital, passou pelo Centro de Treinamentos da Lazio e, bem-humorado, conversou com o técnico Roberto Mancini e seus companheiros. "Decidi fazer a operação porque vinha sentindo uma dorzinha que me impedia de correr perfeitamente", explicou. Na terça-feira ele iniciará o trabalho de fisioterapia. Marcelo Salas - Sem espaço na Juventus, o atacante chileno espera ser negociado no final do ano. Há rumores na Itália de que ele poderá ir para o Barcelona, trocado pelo defensor Carles Puyol. Mas o River Plate, último clube que ele defendeu antes de se transferir para o futebol italiano, está disposto a trazê-lo de volta. "Seria ótimo que Salas voltasse. Nós sempre conversamos por telefone e temos uma boa relação", disse José Maria Aguillar, presidente do clube argentino. Salas ganhou três títulos argentinos pelo River Plate entre 96 e 97 e tornou-se ídolo da torcida, que o chamava de "Matador". Em 97, foi eleito o melhor jogador da América do Sul.