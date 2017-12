Simeone vai dirigir o Estudiantes contra o São Paulo A diretoria do Estudiantes de La Plata acertou nesta quinta-feira a contratação de Diego Simeone, 36, como novo treinador do clube para o lugar de Jorge Burruchaga, que terá seu contrato encerrado em junho. O clube argentino disputa com o São Paulo uma vaga nas semifinais da Copa Libertadores da América. Na sua primeira experiência como técnico, o ex-volante da seleção argentina comandou o Racing por 14 partidas no Torneio Clausura 2006 - ele atuou como jogador na equipe até a quinta rodada da competição. Segundo o jornal local Olé, a acordo com Simeone deixou Juan Sebastián Verón mais próximo de voltar ao clube - o meia está atualmente na Inter de Milão. Para conseguir a classificação às semifinais da Libertadores, o time argentino precisa apenas de um empate contra o São Paulo, no estádio do Morumbi, uma vez que ganhou o primeiro confronto por 1 a 0. A partida de volta será disputa após a Copa do Mundo, no dia 19 de julho. Já Jorge Burruchaga deverá dirigir o Independiente no lugar de lugar de técnico Julio César Falcioni, que também terá seu contrato encerrado em junho.