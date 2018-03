Simionatto estréia no Grêmio sem ilusões O técnico Nestor Simionatto estréia nesta quinta-feira, contra o Criciúma, em Porto Alegre, com a missão de tirar o Grêmio do atoleiro da zona de rebaixamento. Ele substitui Dario Pereyra, demitido na segunda-feira após uma série de maus resultados. Cauteloso, com um time enfraquecido pela debandada de alguns titulares para o futebol europeu e asiático e pelas lesões e suspensões de outros, o treinador não anunciou planos. ?O método é pensar somente no próximo jogo", limitou-se a comentar. O Grêmio é o 23º classificado, com apenas 19 pontos em 20 rodadas. Para escalar o time, Simionatto vai esperar um teste que o volante Tinga fará nesta quinta-feira. Se os médicos autorizarem, o jogador estará em campo, dando início a uma recomposição do time. Nos próximos dias será liberada a documentação dos contratados Baloy, para a zaga, Jorge Mutt e Eduardo Marques, para o meio-de-campo.