Simões não quer brincadeiras na seleção Já prevendo que o excesso de brincadeiras entre as jogadoras pode influenciar no desempenho da seleção brasileira feminina de futebol, o técnico René Simões optou por repreender o grupo hoje, durante uma conversa de 15 minutos, no início do treino da tarde, na Granja Comary, em Teresópolis, região serrana. Durante a manhã, o time promoveu várias traquinagens, em especial, com a ex-mulher do artilheiro Ronaldo, do Real Madrid, Milene Domingues, que se apresentou hoje, deixando descontente o treinador, principalmente, por terem sido realizadas na "frente de jornalistas". "A brincadeira teria sido genial se não fosse realizada na frente da imprensa. Vocês lembram qual foi o primeiro motivo da desclassificação da seleção sub-23 da Olimpíada?", indagou Simões, se referindo ao insucesso da equipe olímpica masculina durante as eliminatórias para Atenas e obtendo como resposta das atletas: "as brincadeiras". "Entre vocês não tem problema, mas na frente da imprensa não pode. Os jornalistas adoram isso agora, mas basta o time perder que vão começar a cobrar." A travessura que originou a "bronca" de Simões foi realizada ao final do primeiro treino de hoje, quando as atletas reunidas em grupo começaram a jogar água umas nas outras e um dos alvos preferidos foi Milene. A ex-mulher de Ronaldo não se incomodou com o episódio. Mesmo com a repreensão de Simões, as jogadoras realizaram um treino descontraído no período da tarde, mas sem cometer excessos nas brincadeiras. O bom clima na seleção, aparentemente, não foi modificado pelas críticas do técnico que continuou com o seu prestígio em alta entre as atletas.