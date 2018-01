Simon apita hoje jogo do River Plate Com arbitragem do brasileiro Carlos Eugênio Simon, o campeão argentino River Plate estréia na Copa Libertadores da América contra o vice-campeão equatoriano Olmedo, em Riobamba, no Equador, pelo grupo 5. Nos outros jogos desta quarta-feira, só pelo grupo 6, o Alianza, do Peru, encara o Banfield em Buenos Aires e o Tigres, do México, recebe o Caracas, da Venezuela.