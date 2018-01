Símon apitará Santos x Atlético-PR De acordo com designação da Confederação Sul-Americana de Futebol, anunciada nesta quarta-feira, o gaúcho Carlos Eugênio Símon será o árbitro do confronto entre Santos e Atlético-PR, no próximo dia 15, na Vila Belmiro, pela rodada de volta das quartas-de-final da Copa Libertadores da América. No primeiro jogo, em Curitiba, o time paranaense venceu por 3 a 2. Também no dia 15, o Tigres receberá o São Paulo, em Monterrey, no México. O árbitro será o argentino Héctor Baldassi. O time mexicano tentará reverter a goleada de 4 a 0 que sofreu no Morumbi. No dia 14, o Boca Juniors enfrentará o Chivas Guadalajara, do México, no estádio La Bombonera, em Buenos Aires, com a arbitragem do uruguaio Martín Vázquez. Dois dias depois, também na capital argentina, River Plate e Banfield se enfrentarão no estádio Monumental de Nuñez com a arbitragem local de Gabriel Brazenas.