Simon é escolhido para apitar na Copa do Mundo O árbitro Carlos Eugênio Simon vai representar o Brasil na Copa do Mundo da Alemanha. Ele foi um dos 23 escolhidos nesta sexta-feira pela Comissão de Árbitros da Fifa, em Zurique, para apitar os jogos do Mundial. No total, 44 árbitros participaram do processo seletivo, realizado na semana passada, na Alemanha. Os candidatos tiveram que passar por testes de inglês e conhecimento das regras, além de enfrentar exames médicos, psicológicos e físicos. A Fifa também realizou a análise do desempenho dos juízes nos últimos 18 meses. Além dos 23 árbitros que apitarão na Copa, a Fifa selecionou um grupo especial de 7 juízes, que prestarão apoio aos escolhidos. "Os árbitros que atuarão na Alemanha são os melhores do mundo. É necessário ter uma equipe desse nível pois eles desempenharão uma função chave no torneio", declarou o presidente da Fifa, o suíço Joseph Blatter. Pela primeira vez na história, a Fifa decidiu que o trio de arbitragem será formado por integrantes do mesmo país ou confederação. Entretanto, a escolha dos assistentes só acontecerá após um novo processo seletivo, que será realizado entre os dias 18 e 21 de abril. Confira a relação dos árbitros que vão apitar o Mundial da Alemanha: Carlos Eugênio Simon/Brasil - 03/09/1965 (nascimento) Essam Abd El Fatah/Egito - 30/12/1965 Carlos Amarilla/Paraguai - 26/10/1970 Benito Archundia/México - 21/03/1966 Carlos Batres/Guatemala - 02/04/1968 Massimo Busacca/Suíça - 06/02/1969 Coffi Codjia/Benin - 09/12/1967 Frank De Bleeckere/Bélgica - 01/07/1966 Massimo de Santis/Itália - 08/04/1962 Horacio Elizondo/Argentina - 04/11/1963 Valentin Ivanov/Rússia - 04/07/1961 Toru Kamikawa/Japão - 08/06/1963 Jorge Larrionda/Uruguai - 09/03/1968 Shamsul Maidin/Cingapura - 16/04/1966 Manuel Mejuto González/Espanha - 16/04/1965 Markus Merk/Alemanha - 15/03/1962 Lubus Michel/ Eslováquia - 16/05/1968 Graham Poll/Inglaterra - 29/07/1963 Eric Poulat/França - 08/12/1963 Peter Prendergast/Jamaica - 23/09/1963 Oscar Ruíz/Colômbia - 01/11/1969 Mark Shield/Austrália - 02/09/1973 Kyros Vassaras/Grécia - 01/02/1966 Veja também a relação dos sete árbitros de apoio: Khalil Al Ghamdi/Arábia Saudita - 02/09/1970 Carlos Chandia/Chile - 14/11/1964 Jerome Damon/África do Sul - 04/04/1972 Mohamed Guezzaz/Marrocos - 01/10/1962 Luis Medina Cantalejo/Espanha - 01/03/1964 Marco Rodrúguez/México - 10/11/1973 Roberto Rosetti/Itália - 18/09/1967