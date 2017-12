Simon pronto para mais uma Copa Carlos Eugênio Simon foi pré-selecionado pela Fifa como um dos 44 árbitros que podem apitar na Copa do Mundo de 2006. Ele é o único brasileiro que aparece na lista ? também foram indicados 111 auxiliares. ?É uma alegria para mim. Motivo de muito orgulho?, disse o juiz gaúcho. Aos 40 anos, Simon está prestes a apitar sua segunda Copa do Mundo. Em 2002, na Coréia do Sul e no Japão, o árbitro brasileiro dirigiu duas partidas: Inglaterra e Suécia, Itália e México. ?É o reconhecimento da arbitragem brasileira. As possibilidades são enormes?, afirmou. Simon também já foi um dos indicados para trabalhar no Mundial de Clubes, que será disputado em dezembro, no Japão, assim como os auxiliares Aristeu Leonardo Tavares e Ednilson Corona. ?Por isso, as possibilidades de eu apitar a Copa do Mundo são enormes. Em março teremos um workshop na Alemanha e passaremos por muitos testes. Claro que ainda falta o OK final, mas as perspectivas são muito boas?, disse Simon. ?Eu me sinto orgulhoso. Sou o único brasileiro pré-selecionado. Isso é sinal de que a arbitragem brasileira tem credibilidade, sim, apesar de tudo.? Para ele, não existe essa história de máfia do apito. ?O que aconteceu envolveu apenas duas pessoas (os árbitros Edílson Pereira de Carvalho e Paulo José Danelon). E essa sujeirada não pode manchar a imagem nem a credibilidade da arbitragem brasileira?, avisou Simon. Simon chega credenciado pela boa participação no Mundial de 2002. ?Naquela Copa, os árbitros que tiveram as seleções de seus países nas quartas-de-final tinham de voltar. Mas eu e o Markus Merk (Alemanha) ficamos até a final. Só não estive na decisão porque o Brasil a disputou?, lembra Simon. ?Hoje, a minha fase está muito boa. Apitei Vélez e América (na quarta-feira, pela Copa Sul-Americana) e fui muito elogiado. Eu me orgulho de ser o melhor árbitro brasileiro (no ranking da Conmebol, Simon é o número 1 do Brasil). É uma alegria enorme ser pré-selecionado pela Fifa?, contou. No Mundial Sub-17, disputado em setembro, no Peru, Simon só não esteve por problemas de saúde. Os 44 árbitros e 111 auxiliares pré-selecionados pertencem às seis confederações que integram a Fifa. Todos participarão de um seminário na Alemanha, entre 22 e 25 de março, e serão submetidos a exames físicos e psicológicos, além de fazerem prova sobre as regras do jogo. Por fim, ainda passarão por uma entrevista. A Comissão de Arbirtragem da Fifa definirá, depois dos testes, os 30 árbitros que apitarão a Copa do Mundo.