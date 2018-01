Simon será o árbitro de Palmeiras x São Paulo A Conmebol divulgou neste sábado os árbitros dos jogos de ida das oitavas-de-final da Copa Libertadores da América, que acontecem na próxima semana. O gaúcho Carlos Eugênio Simon - um dos selecionados pela Fifa para a Copa do Mundo da Alemanha - foi o escolhido para apitar o clássico brasileiro entre Palmeiras e São Paulo, que será disputado na quarta-feira. Para o jogo entre River Plate e Corinthians, também na quarta-feira, em Buenos Aires, o árbitro será o paraguaio Carlos Amarilla. Na terça, o Goiás joga com o Estudiantes, na Argentina, com arbitragem do chileno Carlos Chandía. E na quinta, o colombiano Oscar Ruiz apita a partida do Inter com o Nacional, em Montevidéu. Nos outros jogos das oitavas-de-final, os árbitros escolhidos foram os seguintes: Terça-feira LDU (EQU) x Atlético Nacional (COL) - Víctor Rivera (PER) Quarta-feira Chivas (MEX) x Independiente Santa Fé (COL) - Olivier Viera (URU) Quinta-feira Tigres (MEX) x Libertad (PAR) - Jorge Larrionda (URU) Newell´s Old Boys (ARG) x Vélez Sarsfield (ARG) - Horacio Elizondo (ARG)