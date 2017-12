Simon vai apitar final do Interclubes Além de Roberto Carlos e Ronaldinho pelo Real Madrid e o lateral Henrique da Silva, pelo Olimpia do Paraguai, o Brasil terá outro representante na final do Mundial Interclubes, que será disputada dia 3 de dezembro em Yokohama, palco onde a Seleção conquistou o pentacampeonato mundial em junho. O gaúcho Carlos Eugênio Símon foi confirmado nesta quarta-feira pela Fifa como árbitro da partida. Um dos grandes juízes da América do Sul, Símon foi o representante brasileiro na última Copa do Mundo. Na competição na Coréia do Sul e Japão, Símon apitou duas partidas, ambas na primeira fase: Inglaterra e Suécia e México e Itália. O brasileiro teve boas atuações e só não apitou mais jogos porque o Brasil seguiu na competição. Na decisão entre Real Madrid e Olimpia, o juiz brasileiro experimentará uma nova regra de desempate. Caso o jogo continue empatado depois dos 90 minutos, será jogado mais um tempo de 15 minutos. Se uma equipe abrir vantagem nesse período (1 a 0, 2 a 0, 2 a 1...), o segundo tempo de 15 minutos não será realizado. Se não sair nenhum gol ou cada equipe fizer um, por exemplo, a prorrogação continuará. Permanecendo a igualdade, a decisão será nos pênaltis. A escalação de Símon só foi possível porque o Olimpia foi confirmado na disputa. Com problemas judiciais com a Fifa, o campeão da Libertadores quase foi substituído pelo São Caetano.