Simoni disputa qualifying na França O tenista Alexandre Simoni, 21 anos, chega pela primeira vez como profissional no Torneio de Roland Garros. Seu batismo de fogo acontece nesta terça contra o experiente alemão Oliver Gross, 27 anos ?jogador que em 1998 esteve entre os 100 melhores do mundo. Simoni e Gross se enfrentam pelo qualifying da competição francesa e o brasileiro está bem animado. Seu técnico, Ricardo Acioly, leva a maior fé no pupilo: ?Ele tem treinado muito bem e tem tudo para surpreender em Paris?, afirmou Acioly há alguns dias, comentando sobre seu comandado. A partida acontece por volta das 15 horas (horário de Brasília).