Simplício completa 200 jogos no São Paulo O jogo de amanhã contra o Vitória é especial para Fábio Simplício. É o 200º de sua carreira profissional, todos com a camisa do São Paulo. "Para mim, é um orgulho grande ter conseguido chegar a esse número de jogos, sobretudo em um time como o São Paulo", disse o jogador, após o treino de ontem. Mas ele acha que dá para ampliar a marca. "Hoje em dia, é difícil um jogador ficar muito tempo no time, mas eu quero completar pelo menos 300 jogos no São Paulo." A estréia foi em 31 de maio de 2000, contra o América de Natal, com uma vitória por 3 a 2, mas o jogador prefere lembrar o 1 a 1 contra o Santos, em 9 de agosto daquele ano. "Foi a primeira vez que comecei como titular. Era a estréia do Edmundo no Santos e eles estavam ganhando. Marquei o gol de empate." Outro jogo contra o Santos foi marcante. No Brasileiro do ano passado, o São Paulo venceu por 3 a 2 e, na comemoração de um dos gols santistas, Diego sapateou no escudo de cimento do São Paulo. Foi recebido com um tapa de Fábio Simplício, que ganhou uma placa da diretoria pelo gesto. Passou a ser chamado de líder, mas não aceita o fato. "Acho que sou um dos líderes, mas não por causa disso. Já passou, foi um momento só. Estava de cabeça quente. Quem me deu muita chance e me incentivou a ser um líder foi o Oswaldo de Oliveira. Gostava muito do Levir Culpi também." Simplício já marcou 23 gols pelo clube. Ele considera o jogo de amanhã ideal para completar 200 jogos. "Essa partida é uma decisão para nós. E meu estilo é bom para jogos como esse. Eu sempre brigo muito pelo meu time e quero os três pontos contra o Vitória."