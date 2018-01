Simplício se controla para não atacar Se precisar jogar sozinho na cabeça-de-área, Fábio Simplício admitiu: vai precisar se controlar para não avançar e deixar a defesa do São Paulo desprotegida. Afinal, sempre jogou como segundo-volante, aquele jogador que tem um pouco mais de liberdade para chegar ao ataque e até finalizar ao gol. "Eu me projetei jogando como segundo volante, mas já houve ocasiões em que eu era o único volante do São Paulo." Simplício se refere àquelas partidas em que o São Paulo está em desvantagem no Morumbi e para reverter, o treinador troca um volante defensivo por um atacante, na tentativa desesperada de buscar o gol de empate. Mas a dúvida de Cuca, pelo que ele mostrou até o momento, é colocar um time muito ofensivo, com um único cabeça-de-área, ou optar pelo tradicional 4-4-2, com dois volantes e dois meias. Se optar pelo time ofensivo, Simplício alertou que para o esquema dar certo, será preciso a colaboração de todos: "É preciso um posicionamento tático bem acertado. O técnico ainda está passando para nós as funções de cada um dentro de campo. Mas se todo mundo ajudar, não haverá problemas." Com os técnicos anteriores, Simplício estava liberado para apoiar e chegou a marcar gols. "Mas eu também sei jogar como volante. Fiz isso com todos os treinadores que passaram no São Paulo nos últimos tempos", alertou o jogador, que promete cobrar empenho na marcação de todos dentro de campo. "A gente joga atrás e tem uma visão privilegiada do jogo. Se precisar vou avisar os companheiros e corrigir erros no posicionamento." Essa temporada, ao contrário dos anos anteriores, a base do time veio de fora (sete contratações). Apenas Rogério Ceni e Simplício foram revelados pelo São Paulo. "Mas isso não quer dizer nada. Os jogadores que chegam também tem sua responsabilidade. Jogar no São Paulo é uma grande responsabilidade", rebateu Simplício.