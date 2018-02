Simplício terá nova chance no São Paulo Enquanto os prometidos reforços não chegam ao São Paulo, Cuca vai se virando com o que tem em mãos atualmente. Pela mais absoluta falta de opções no elenco, o técnico deve escalar Fábio Simplício como titular no clássico contra o Palmeiras, domingo, no Pacaembu. Com o contrato prestes a acabar, o volante é dado como "carta fora do baralho" de Cuca. No domingo passado, contra o Paysandu, por exemplo, Simplício nem jogou - ficou no banco de reservas. Cuca não utilizou Simplício (e nem queria mais utilizá-lo) para já ir acostumando a equipe a um novo esquema, sem a presença do volante tão questionado por conselheiros e torcedores. Mas com o elenco reduzido após as saídas de Gustavo Nery e Marquinhos (são apenas 20 os jogadores de linha atualmente), Cuca não teve outra opção a não ser escalar Simplício. O contrato do volante expira em 10 de agosto e não deverá ser renovado. Simplício recebe hoje R$ 30 mil mensais e teria pedido mais que o dobro para renovar. O diretor de Futebol Juvenal Juvêncio ofereceu-lhe R$ 40 mil e disse que essa seria sua única oferta. Simplício recusou e agora estuda uma das propostas do exterior que seu empresário, Gilmar Rinaldi, diz ter em mãos. Rinaldi, aliás, está na Europa conversando com alguns clubes - todos mantidos em sigilo. "Por enquanto, ele (Rinaldi) ainda não me passou nada de concreto. Por isso, até o dia 10 de agosto eu vou continuar dando sangue pelo São Paulo", garante Simplício, que compôs o meio-de-campo no treino de hoje com Alexandre, Renan e Danilo. Lino foi mantido na lateral esquerda. O zagueiro Lugano também chegou a ser testado entre os titulares, num 3-5-2, no lugar de Renan. Mas este ainda tem a preferência de Cuca para sair jogando no domingo.