Simunic apela à CAS para reforçar Croácia na Copa do Mundo

LAUSANNE - Punido pela Fifa e impedido de disputar a Copa do Mundo pela seleção croata, o zagueiro Josip Simunic está jogando todas as cartas que tem para tentar reverter a suspensão de dez partidas imposta pela entidade em dezembro do ano passado. Nesta quarta-feira, ele entrou com uma ação na Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) na esperança de disputar o Mundial.

Simunic foi punido por proferir um cântico considerado fascista após a classificação da Croácia para a Copa do Mundo, em Zagreb, no dia 19 de novembro de 2013, ao superar a Islândia, na repescagem das Eliminatórias Europeias. O jogador, então, entrou com recurso junto à Fifa, mas a entidade negou.

De acordo com a CAS, a apelação de Simunic pede que a pena seja cancelada ou transformada em um ano de período probatório. A corte precisará julgar o caso rapidamente para que Simunic tenha a chance de estar em campo na estreia do Mundial, diante do Brasil, no dia 12 de junho.

Se mantida, a pena imposta a Simunic vai deixá-lo fora do que seria sua terceira Copa do Mundo e também pode marcar o fim da sua passagem pela seleção da Croácia. Afinal, o zagueiro já está com 36 anos e, além dos compromissos no Mundial do Brasil, terá que cumprir o restante da suspensão nas Eliminatórias da Eurocopa de 2016.

Além de Simunic, a Croácia terá outro desfalque na partida de abertura da Copa do Mundo. O atacante Mario Mandzukic vai cumprir um jogo de suspensão exatamente no duelo com a seleção brasileira, marcado para o Itaquerão, em São Paulo.