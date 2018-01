Sinais de alerta para o Corinthians Tudo indicava que o Corinthians teria uma missão relativamente tranqüila amanhã, às 21h40, em Montevidéu, contra o Fénix, em sua segunda partida pela Taça Libertadores da América. Porém, alguns acontecimentos transformaram a certeza em dúvida. Primeiro foi a negligência da comissão técnica, que chegou no Uruguai sem dispor de informações básicas sobre o adversário. O problema ficou agravado com a contusão de Gil. O atacante sentiu estiramento na coxa esquerda e não viajou. O técnico Geninho ainda aguardava hoje que um vídeo sobre a equipe uruguaia fosse providenciado, fato que não ocorreu. As únicas gravações que chegaram nas mãos do treinador corintiano retratavam um grupo antigo, que atuou no segundo semestre do ano passado, sem as quatro contratações para a atual temporada. Mas o principal problema é mesmo a ausência de Gil. O jogador garante que não atuou ?no sacrifício? na partida contra o América (vitória por 3 a 2), no fim de semana pelo Campeonato Paulista. Difícil é acreditar nessa história depois das explicações do médico do clube, Paulo de Faria. "Ele (Gil) sentiu um estiramento na parte posterior da coxa esquerda. A contusão aconteceu no último jogo, contra o América. No entanto, os sintomas (dores) só apareceram na segunda-feira", explicou. A previsão para recuperação é de duas semanas. Sem o titular, Geninho tem duas opções. A primeira é manter o esquema 4-3-3 com Fumagalli na frente, desta vez ao lado de Liedson, que volta ao time depois de cumprir suspensão automática em Rio Preto. Apesar de pouco provável, há a possibilidade de o Corinthians jogar no 3-5-2. Nesse caso, o zagueiro César formaria a defesa ao lado de Fábio Luciano e Ânderson.