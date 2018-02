Sinais de desgaste no reino de Mustafá Cada vez menos gente atura a gestão Mustafá Contursi no Palmeiras. Muitos conselheiros que o ajudaram a se reeleger pela quinta vez não se conformam com a manutenção de sua política do bom e barato, implantada após a saída da Parmalat, em 2000, e já começam a criticar seu trabalho ? fato impensável há alguns anos. Antes do pleito, Mustafá admitiu que a estratégia não vinha mais dando certo. ?Não posso nem falar de bom e barato, senão perco as eleições.? O cartola havia garantido que deixaria a contenção excessiva de gastos e que investiria mais no futebol, mas não ainda cumpriu a promessa de palanque. Leia mais no Estadão