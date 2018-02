Sinal de alerta ligado no Atlético-PR O sinal de alerta no Atlético-PR está ligado para o clássico deste sábado contra o Coritiba, no Couto Pereira. Afinal, no primeiro turno o time vinha mal, mas conseguiu a primeira vitória sobre seu rival regional e cresceu na competição. ?Não podemos deixar eles fazerem a mesma coisa com a gente?, disse o lateral Marcão. O técnico Evaristo de Macedo não terá dificuldades para escalar o time, podendo repetir a mesma escalação que venceu o Brasiliense. O reforço estará no banco, com o retorno do meia Ferreira, que defendeu a seleção colombiana. Em sua ausência, Lima recuperou a posição.