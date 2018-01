Sinal de alerta ligado no São Caetano A estréia do técnico Jair Picerni no São Caetano, com a derrota para o Flamengo, no Rio de Janeiro, acendeu a luz de alerta no estádio Anacleto Campanella. Sem vencer há sete rodadas e com seis derrotas consecutivas, o time do ABC está preocupado até mesmo com a ameaça do rebaixamento, algo impensado nos últimos anos no clube. Atualmente, o São Caetano é o 15.º colocado, com 32 pontos, quatro a mais que o Atlético-MG, o primeiro do bloco dos rebaixados. Para a próxima partida, nesta quarta-feira, às 19h30, contra o lanterna Figueirense, no ABC, Jair Picerni não poderá contar o atacante Dimba - recebeu o terceiro cartão amarelo na Ilha do Governador. Seu provável substituto será Márcio Mixirica, que possui características parecidas com a do titular.