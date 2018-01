Sinal de alerta se acende no Corinthians Quando o técnico de determinado clube de futebol e seus superiores não falam mais a mesma língua, é porque algo está errado. Existem problemas. Então, dizer que tal time está em crise ao não conseguir chegar a um denominador comum na justificativa sobre o por quê das derrotas seria errado? Provavelmente não. Assim, logo chega-se à conclusão que o sinal de alerta começa a se acender no Corinthians. Nota-se, claramente, que o técnico Geninho sofre grande pressão, apesar de negar veementemente. "O relacionamento é excelente, nunca houve nenhum atrito. Sempre fui bem tratado no Corinthians, a diretoria age com profissionalismo e lealdade, há muita conversa e ninguém esconde nada de ninguém," garante, enfático. Mas suas reivindicações são todas rebatidas e contestadas. Se fala algo num dia, tem de se explicar no outro. Por que? Depois da derrota para o São Paulo, Geninho disse que o problema do time é a falta de um meia armador. "Não tivemos um substituto para o Vampeta." Só que para substituir o volante contundido, pediu os ?destruidores? Carlos Alberto, do Botafogo e atualmente no clube do Morumbi, e Cocito, do Atlético-PR. Geninho já havia se retratado sobre declaração contestando Citadini. Hoje, queira amenizar o conturbado clima, alegando ter falado da falta de um meia, sem pedir um meia. Estranho. "O grupo é bom. Para pedir um meia, primeiro temos de gastar todas as opções e ainda não as gastei", afirmou. "Quando usar todas as alternativas e ainda sentirmos que o meio não está rendendo, aí sim vamos sentar e conversar." Geninho não aproveitou Juliano, devolvido ao União São João, e Luciano Ratinho, emprestado para o Juventude. Sobraram Renato, "promovido" à reserva pelo treinador, o desprezado Fumagalli, pouco aproveitado, e o jovem e inexperiente Wendell. O técnico terá de usar uma ?fórmula mágica? para encontrar um meia criativo. Ou assumir, de vez, que este sonhado jogador não está no elenco. Se para Geninho as coisas não são tão ruins assim, alguns jogadores já começam a demonstrar preocupação. "Perdemos de dois grandes rivais, mas não estamos em crise. Só não podemos pensar mais em derrotas", afirmou o lateral-direito Rogério. "Uma nova derrota, frente à Ponte Preta, vai criar problemas para o elenco e a comissão técnica", prevê o meia Jorge Wagner, reconhecendo não estar em boa fase.