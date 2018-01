Sinal de alerta soa na Roma O sinal de alerta disparou na Roma, que neste domingo vai a Údine jogar com a Udinese. A líder do Campeonato Italiano ainda depende apenas de seus resultados para chegar ao título, mas perdeu cinco pontos nas duas últimas rodadas, com derrota para a Fiorentina (3 a 1) e empate com o Perugia (2 a 2). Além disso, agora corre perigo ao enfrentar um adversário que largou bem, mas que se descontrolou, tem 32 e procura fugir da zona de descenso. O técnico Fabio Capello reconhece que a Roma (59 pontos) não apresenta a mesma eficiência de algumas rodadas atrás e se preocupa com a seqüência de jogos decisivos. A equipe ainda terá de enfrentar Juventus e Lazio, seus maiores rivais na corrida pelo título. A Juventus, 55, também tem desafios importantes. O primeiro deles, neste fim de semana, é superar o Parma, 43 pontos, fora de casa. O técnico Carlo Ancelotti aposta na dupla Inzaghi-Del Piero, que voltou a marcar. A Lazio, 52, tem tarefa mais fácil, porque recebe o Vicenza, 28, no Estádio Olímpico. A equipe do técnico Dino Zoff voltou a acredita no bicampeonato depois da vitória de 1 a 0 sobre o Parma, no meio da semana, em jogo que havia sido transferido do dia 7. Outros jogos Bologna (36) x Bari (19, em último), Perugia (32) x Atalanta (40), Verona (24) x Reggina (20, em penúltimo) e Lecce (29) x Milan (40).