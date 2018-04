Sinalizadores podem custar 15 mandos de jogo à equipe no Paulistão

SÃO PAULO - O Corinthians corre risco de voltar a jogar em casa pelo Campeonato Paulista somente em 2015. Isso porque o clube pode ser punido pelo Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista com a perda de até 15 mandos de campo depois que seus torcedores acenderam dezenas de sinalizadores domingo na Vila Belmiro.

Este ano, o Corinthians disputou 11 partidas como mandante no Estadual. Assim, caso seja punido com a pena máxima, o Alvinegro só voltaria a jogar em casa daqui a dois anos. Ou seja: no primeiro ano do Itaquerão, que deve ficar pronto em dezembro, não jogaria no estádio durante o Paulistão.

O clube será julgado na próxima semana pelo TJD com base na súmula da partida e em imagens de televisão. O árbitro Guilherme Ceretta de Lima relatou na súmula que "a partida foi paralisada aos 40 minutos do segundo tempo devido à utilização de sinalizadores no local onde se encontravão (sic) os torcedores da equipe S.C. Corinthians, sendo que três destes sinalizadores caíram no campo de jogo, próximo à meta defendida pela equipe do Santos".

Além da perda do mando de campo, o Corinthians pode ser multado de R$ 100 a R$ 100 mil.

O uso de sinalizadores nos estádios passou a gerar punições aos clubes a partir de 27 de fevereiro, sete dias depois de o boliviano Kevin Espada, de 14 anos, morrer durante a partida entre Corinthians e San Jose, pela Libertadores, após ser atingido por um sinalizador marítimo.

O Corinthians só escapará de uma punição se identificar os torcedores que acenderam os sinalizadores e encaminhá-los a uma delegacia de polícia para registrar boletim de ocorrência. O Santos também pode ser punido caso fique comprovado que facilitou a entrada dos artefatos em seu estádio ou dificultou a revista dos torcedores.

CRIATIVIDADE

Para o chefe do Departamento de Segurança e Prevenção dos Estádios da FPF, coronel Marcos Marinho, os torcedores do Corinthians foram "criativos" para conseguir driblar a revista da Polícia Militar.

"Nessas horas, os torcedores são criativos. Eles escondem esses sinalizadores dentro da cueca e fica difícil pegá-los. Outra possibilidade é eles terem se aproveitado de um momento de grande aglomeração para entrar no estádio, quando a revista acaba sendo agilizada a fim de evitar filas."