Sindicato adianta dinheiro à Ponte Preta Sem dinheiro para quitar salários atrasados, a Ponte Preta encontrou uma forma de fazer com que seus jogadores não fiquem totalmente com os bolsos vazios. O presidente do Sindicato dos jogadores do Estado de São Paulo, Rinaldo Martorelli, concedeu aos atletas do time de Campinas a antecipação do direito de arena. O valor não foi divulgado, mas especula-se que gira em torno de R$ 50 mil, o que renderia uma média de R$ 2 mil por cada jogador do elenco. Martorelli declarou que a antecipação foi feita em consenso com os outros clubes por considerar que a Ponte está em situação financeira mais complicada, além de estar ameaçada de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O sindicalista acredita que é preciso rever alguns pontos da atual legislação, que penaliza em demasia aos clubes. Mas ele considera fundamental que ocorra uma grande reestruturação no futebol, passando necessariamente pelo melhor gerenciamento do esporte. "Os dirigentes necessitam criar uma nova política de gerenciamento para administrar a instituição de acordo com a realidade atual do futebol", reforçou. A Ponte, com a recente saída do zagueiro Rodrigo, já perdeu 20 jogadores nesta temporada. Enquanto a diretoria tenta angariar fundos para salvar o time, os jogadores viajaram para São Bento do Sul, no interior de Santa Catarina, onde farão uma inter-temporada até sexta-feira, quando seguirão a Curitiba enfrentar o Coritiba, sábado, no estádio Couto Pereira, pela 44ª rodada do Campeonato Brasileiro.