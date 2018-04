Sindicato uruguaio quer que Suárez seja liberado enquanto Fifa é investigada O Sindicato dos Jogadores de Futebol do Uruguai anunciou nesta quinta-feira que vai apresentar um pedido ao FIFPro, o sindicato internacional, para que interceda junto à Fifa com o pedido de suspensão do gancho de Luis Suárez. O atacante, principal nome do futebol uruguaio na atualidade, cumpre gancho de oito jogos por ter mordido o italiano Chiellini durante partida da primeira fase da Copa do Mundo do ano passado.