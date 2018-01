Sindicato vai lançar ?Cartilha do Boleiro? Nem tudo está contra os jogadores na guerra na qual se transformou a relação deles com os clubes. O Sindicato dos Atletas Profissionais de São Paulo mobilizou-se. Além de colocar advogados trabalhistas à disposição dos jogadores que se sentirem prejudicados por qualquer medida dos clubes, a entidade inovou e decidiu concretizar um projeto antigo: vai pôr nas ruas a ?Cartilha do Atleta Profissional de Futebol?. Leia mais no O Estado de S. Paulo