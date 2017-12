Sindicato vai peitar clubes e FPF A semana deverá começar quente no futebol paulista, em razão da luta do Sindicato de Atletas do Estado de São Paulo para retardar o início do Campeonato Paulista de 2005. "Se for para radicalizar, a greve poderá ser um recurso que utilizaremos", disse o presidente do Sindicato, Rinaldo Martorelli, que acaba de voltar de um congresso em Miami. Nesta terça-feira, o dirigente pretende marcar novo encontro com Marco Polo del Nero, presidente da Federação Paulista de Futebol. Pela primeira vez, em 11 anos como presidente do Sindicato, o ex-goleiro Martorelli sente que a classe dos jogadores está unida. "A morte do Serginho foi o que provocou tudo isso. Todo mundo acordou de repente: ?Morreu um irmão nosso?. Agora, acho que tenho condições de exigir o que é direito, porque tenho o respaldo dos jogadores", contou. As presenças de Sérgio, Magrão, Renaldo e outros jogadores do Palmeiras, em uma reunião do Sindicato, na semana passada, irritaram o presidente Mustafá Contursi, que acabou dispensando Renaldo. Martorelli comenta: "Nós somos a favor do entendimento, buscando uma solução que seja boa para os dois lados. O que estamos pedindo, adiar o início do Paulistão em uma semana, não é nada absurdo. Queremos melhorar a situação do atleta um pouco a cada ano. Até 2007, acho que os jogadores poderão ter o descanso que precisam e merecem." Segundo o presidente do Sindicato, os próprios jogadores estão se mobilizando e convencendo os companheiros a entrar no movimento. "Eles estão conscientes de que a sobrecarga a que estão sendo submetidos pode ser perigosa para eles. E querem mudar isso. Ninguém tira da cabeça o que se passou com Serginho." Martorelli diz que o jogador é o ?gato acuado?. "Esta é a verdade. Você vai acuando e o gato vai se encolhendo. Mas uma hora ele não tem mais espaço e acaba te atacando. É por isso que hoje você está vendo uma cena inédita no futebol: o jogador peitando o clube". Caso as conversas com a FPF e clubes não surtam efeito, Martorelli tem mais duas armas. A primeira seria uma ação judicial na Justiça do Trabalho. "Acho que nós ganhamos porque estamos exigindo apenas o cumprimento da lei. Eu prefiro evitar uma ação judicial porque empurraria a decisão para a frente, levaria tempo para resolver, etc. Mas pode ser uma opção caso os dirigentes não cedam em suas exigências." A medida extrema seria a greve dos jogadores, que nunca houve no Brasil. "Hoje em dia não descartamos a greve que é um direito do trabalhador e, portanto, também do atleta profissional. Com a união que os jogadores paulistas estão demonstrando, a greve seria um recurso viável." No que depender do presidente da FPF, Marco Polo Del Nero, o calendário de 2005 não será modificado. O dirigente vai insistir em mudanças a partir de 2006, quando o Campeonato Brasileiro será mais curto, com 20 equipes, sobrando mais tempo para os torneios regionais. "A partir de 2006, poderemos discutir um calendário com férias melhores para os atletas", disse. O Paulistão do ano que vem terá 19 datas, com sistema de disputa em turno único. Ainda durante esse período, os times paulistas que se classificarem estarão disputando a Libertadores e a Copa do Brasil. "Como se vê, os primeiros meses do ano serão de intensa atividade para os clubes. Não vejo como poderia alterar isso agora", afirma Marco Polo Del Nero.