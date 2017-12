Sindicatos querem impedir jogos de manhã Com a confirmação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) de que as partidas das duas últimas rodadas do quadrangular final da Série B do Campeonato Brasileiro serão disputadas às 11 horas, nos dias 23 e 30 de novembro, os Sindicatos dos Atletas Profissionais de São Paulo e do Rio vão entrar com uma ação conjunta na Justiça a fim de tentar alterar o horário dos jogos. De acordo com o presidente da entidade, o técnico Alfredo Sampaio, atuar de manhã é uma "crueldade" com os jogadores. "Vamos acionar a Justiça na segunda-feira para evitar que as partidas sejam realizadas nesse horário", revelou Sampaio, ressaltando que o pedido virá acompanhado de três laudos médicos atestando os danos ao organismo dos atletas submetidos a atividades desgastantes no horário reservado para os jogos. Segundo Sampaio, alguns atletas de Palmeiras e Botafogo assinaram um documento manifestando o desejo de não atuar às 11 horas. Ele disse ter entrado em contato com a Rede Globo, emissora detentora dos direitos de transmissão da competição, e que ela teria acenado com a possibilidade de aceitar uma mudança. "Podemos recorrer ao Ministério do Trabalho para impedir que os jogos sejam disputados no horário apresentado", finalizou Sampaio.