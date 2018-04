Sinkewitz confessa doping com testosterona e autotransfusões

O ciclista alemão Patrick Sinkewitz, suspenso do último Tour de France e da equipe T-Mobile por doping, confessou neste sábado para o jornal Der Spiegel que usou testosterona e realizou autotransfusões de sangue. Ele mesmo se aplicou um gel de testosterona na noite de 7 de junho, o que levou ao resultado positivo por doping em um treino posterior, resultado que causou levou a sua suspensão, admite o ciclista a esta publicação. Entre novembro de 2005 e julho de 2006, pouco após começar a correr pela equipe T-Mobile, ele fez com que fossem aplicadas nele autotransfusões de sangue com os médicos Lothar Heinrich e Andreas Schmidt. Sinkewitz afirma ter a impressão de que os médicos aceitavam realizar estes dopings "a contragosto" e simplesmente para evitar que os próprios ciclistas realizassem isto.