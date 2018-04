Sinval decide continuar no Guarani A Portuguesa bem que tentou contratá-lo, mas Sinval acabou acertando no final da tarde desta quinta-feira a sua permanência no Guarani. O atacante, inclusive, já segui com a delegação para a cidade de Monte Sião, onde a equipe fará a pré-temporada. Sinval se apresentou ao Guarani na quarta-feira disposto a aceitar a proposta da Portuguesa, clube onde começou a carreira. Ele justificou a mudança pelo fato de não receber salários desde setembro, o que vinha lhe trazendo sérias dificuldades financeiras. O gerente de futebol, Neto Ferreira, não concordou com a liberação do atacante e propôs um acordo. Sinval parcelou os débitos anteriores em três vezes, prometendo cumprir seu contrato até setembro deste ano. "Eles vão pagar o que me devem, então eu fico", disse o atacante. O zagueiro Sangaletti confirmou que também fez um acordo para receber os salários atrasados. E aceitou reduzir seu salário em 40%. "É melhor fazer um contrato que pode ser cumprido, do que ficar esperando a chegada do Papai Noel", ironizou o jogador. O técnico Zé Mário está motivado para o início da temporada. Ele confirmou a contratação do auxiliar Júlio Marinho, ex-lateral-direito do Vasco. Altair Ramos continua na preparação física, enquanto Mauri Lima cuidará da preparação dos goleiros. A diretoria do clube confirmou as demissões do auxiliar Milton dos Santos e de Gomes, coordenador geral do departamento amador. Até agora, o Guarani já confirmou seis reforços: o goleiro César, de 33 anos, do Figueirense; o zagueiro Aderaldo, de 24 anos, do Londrina; o meia Dudu, do Londrina; o atacante Beto, do Itaperuna; o meia Souza, do Botafogo-RJ; e o lateral direito Roberto Silveira, do União Barbarense. O meia Luis Fernando Martinez também está reintegrado ao elenco, depois de ser devolvido pelo Internacional, de Porto Alegre.