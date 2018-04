Sinval faz acordo e vai para a Lusa O atacante Sinval chegou num acordo com o Guarani e vai mesmo reforçar a Portuguesa de Desportos no torneio Rio-São Paulo. A diretoria do time campineiro confirmou, por outro lado, que nesta quinta-feira vai definir a contratação de outro atacante, Zé Afonso, do Grêmio. O acordo para a liberação de Sinval contou com a participação da Portuguesa, que cancelou uma dívida de R$ 500 mil do Guarani ainda referente ao empréstimo do atacante Cléber, ano passado. O jogador também abriu mão de receber dois meses de salários atrasados. As partes, agora, farão um termo de acordo para encaminhar à Justiça do Trabalho, uma vez que existe uma reclamação trabalhista de Sinval com audiência marcada para dia 29 de janeiro. A contratação de Zé Afonso, de 31 anos, foi confirmada. Ele chegou num acordo com a direção do Grêmio para pegar seu atestado liberatório, mas teve que desistir de receber uma quantia relacionada ao seu Fundo de Garantia. O técnico Zé Mário não espera por milagres. E acerta o time sem a expectativa de novos reforços, tanto que no ataque já adiantou que vai escalar dois garotos: Léo, de 18 anos, e Dudu, de 21 anos, reforço vindo do Itaperuna. O zagueiro Sangaletti passou por exames de ressonância magnética, mas não houve a constatação de uma lesão grave na perna direita. De qualquer forma, ele está fora do jogo contra o Bangu, domingo, em Campinas, na estréia do time dentro do torneio Rio-São Paulo. O seu substituto deve ser Aderaldo, emprestado pelo Londrina.