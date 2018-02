Sinval vai reforçar a Portuguesa A diretoria da Portuguesa resolveu se mexer para salvar a equipe no Brasileiro da Série B, 15ª colocada e apenas um ponto à frente das equipes que estão na zona de rebaixamento. Apesar do acordo com a Ability, que gerencia o futebol profissional, foram os dirigentes do clube que acertaram as últimas contratações. Após a repatriação de Leandro Amaral, acertaram com outro ex-jogador, o atacante Sinval, de 33 anos. O reforço é um pedido do técnico Paulo Comelli, já que trabalharam juntos no Marília, em 2003. Sinval acertou contrato até dezembro e chega com a missão de acabar com a escassez de gols da equipe. Ele volta ao Canindé dois anos após ter sido dispensado. "Dificuldades são maiores neste momento, mas é isso que me atrai", disse. "E voltar para casa, aonde sei tudo o que acontece, atuando ainda em São Paulo. Muito bom." Apesar de veterano de Portuguesa - foi revelado nas categorias de base, em 1988 e defendeu o profissional até 94 na primeira passagem e de 2000 a 2001 na segunda - formar dupla com Leandro Amaral é novidade para Sinval. E o fato de serem goleadores, acredita, não vai dificultar o entrosamento. "Joguei com o Ricardo Oliveira e fomos bem. Ajudei ele bastante e agora vou tentar consagrar outro atacante", brincou.