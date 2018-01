Sissi lamenta situação na seleção Além de ficar fora daquele que seria seu último Mundial, a atacante Sissi, uma das pioneiras do futebol feminino no Brasil, está triste com a situação da Seleção Brasileira que vai disputar o torneio nos Estados Unidos, que começa no sábado. Ela não recebeu uma explicação sequer de por que ficou fora do grupo e não gosta de ver o time do técnico Paulo Gonçalves totalmente ?rachado?. ?Esses problemas podem influenciar no futuro do futebol feminino brasileiro?, afirma. Leia mais no Jornal da Tarde