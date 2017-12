Sissi: na final com o time do coração Aos 38 anos, a meia Sissi, ex-Seleção Brasileira, entra em campo neste sábado para defender o Saad Esporte Clube, de Águas de Lindóia, na finalíssima do Campeonato Paulista Femino de Futebol contra Araraquara, às 16h15, em Campinas. A partida será no estádio Cerecamp (antigo Mogiana), com entrada franca e transmissão da SporTV. Com a melhor campanha da competição ? dez vitórias em 14 jogos (uma a mais que Araraquara, terceira na classificação) ?, o time de Águas de Lindóia nunca perdeu com Sissi. A jogadora mora nos Estados Unidos e veio especialmente para reforçar seu ?time do coração? na fase final do torneio. Sissi ? Sisleide Lima do Amor ? é baiana da cidade de Esplanada. Começou a jogar bola aos 7 anos, escondido dos pais ( Antônio e Vanilda), que não admitiam que garotas jogassem futebol. ?Eu arrancava a cabeça das bonecas. Foi assim que dei meus primeiros chutes?, conta a jogadora. Três anos depois, saiu da casa dos pais para realizar o sonho de jogar em um clube. A convite de um olheiro, foi para o Flamengo de Feira de Santana, também na Bahia, onde jogou por dois anos. Mudou-se então para Salvador, onde defendeu o Bahia por mais três anos. estava nesse clube quando foi convocada pela primeira vez para a Seleção Brasileira, que iria também pela primeira vez a um Mundial (na China/88). O Brasil foi bronze. Mal voltou do Exterior e recebeu várias propostas de clubes paulistas. Jogou futebol de salão no Corinthians por um ano e no ano seguinte, futebol de campo no São Paulo. No Saad, jogou de 1995 a 98 ? em 1996, foi à Olimpíada de Atlanta. Depois, a Sydney/2000. O melhor momento de sua carreira, segundo ela mesma, foi em 1999. Recebeu a bola de prata do Mundial dos Estados Unidos, como segunda artilheira. ?Esse campeonato me projetou para o mundo.? Cansada de ouvir promessas da CBF quanto a incentivar a categoria feminina, Sissi foi para a Califórnia. Hoje defende o Sacramento Storm. Além de treinar diariamente, dá aulas de futebol em uma escola e em 2006 pretende cursar Psicologia. Com o salário, conseguiu fazer um pé-de-meia e comprar um carro, mas mora em um apartamento alugado. Depois de tantos anos ?ralando?, hoje pode se dar ao luxo de fazer coisas que não conseguia ? como viajar. ?No ano passado, fiz minha primeira viagem de férias: fui ao México.? No ano que vem, seu último como jogadora, Sissi terá uma grande missão: nomeada na semana passada embaixatriz do futebol feminino mundial pela Fifa, atuará na América do Sul. ?Estou doida para começar. Quem sabe agora tenha mais força para pressionar nossos dirigentes a acreditar no nosso potencial??