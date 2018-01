Site da CBF declara Corinthians campeão A CBF ignorou a liminar concedida na madrugada neste domingo ao advogado gaúcho Leandro Konrad Konflanz que impede a entidade de declarar o campeão brasileiro neste domingo. Em seu site, ela diz que ?Corinthians, Grêmio e Remo são os campeões brasileiros de 2005 [da séries A, B e C, respectivamente]?, e que a entrega dos troféus será realizada neste segunda-feira, no Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro. Curiosamente, o horário em que a nota foi publicada é de 17h21, 40 minutos antes do término da partida entre Goiás e Corinthians no Serra Dourada.