Site do Corinthians pede desculpas a Citadini Os responsáveis pelo site do Corinthians ligaram nesta terça-feira para o vice-presidente de Futebol Antonio Roque Citadini se desculpando por terem chamado o estádio do Morumbi, local do clássico de domingo com o São paulo pelo Campeonato Brasileiro, de ?Salão ara festas corintianas?. Disseram que a intenção era promover o jogo, mas reconheceram ter sido de forma inadequada.