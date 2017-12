Site do Manchester faz gafe com Cicinho As especulações sobre a saída do lateral-direito Cicinho, do São Paulo, estão cada vez maiores. Nesta quinta-feira, o site oficial do Manchester United publicou uma notícia sobre a possível contratação do brasileiro. Só que cometeu uma gafe: a foto que ilustra a matéria é a do volante Renato, atualmente no Sevilla (Espanha). Por ter colocado uma notícia sobre Cicinho não quer dizer que o Manchester já o contratou, pois os editores do site publicaram uma nota que diz que as informações não são oficiais, mas sim de jornais ingleses. O fato é que o lateral está em negociações com a equipe inglesa, além de interessar para dois clubes italianos, Milan e Juventus, de acordo com a matéria da página do Manchester.