Site do River: quarta, é tudo ou nada A derrota de 2 a 0 do River Plate para o São Paulo fez o site oficial do clube resumir sua situação na Libertadores: "Em casa, é tudo ou nada!" O artigo pede ainda para que a torcida argentina não perca as esperanças. "No Monumental de Nuñez, a história será diferente. Temos 90 minutos para virar um resultado que nos é desfavorável. Nosso time entrará em campo para garantir a presença nas finais da competição", assegura o escritor. O técnico Leonardo Astrada segue a mesma linha: "Não há nada perdido ainda. Tenho plena confiança que nossa equipe poderá chegar à final da Libertadores, principalmente se jogarmos o mesmo futebol mostrado no primeiro tempo contra o São Paulo." O técnico lembrou que o River já mostrou um grande poder de reação na competição, sobretudo nas partidas contra a LDU, de Quito, e o Banfield, nas quartas-de-final. "A chave da revanche está em pressionar o adversário e não deixá-lo jogar", ensinou Astrada. Mais do que perder por dois gols de diferença, o técnico lamentou o fato de não ter anotado gols como visitante, um dos critérios de classificação do torneio. Para a partida da próxima quarta-feira, em Buenos Aires, o site do clube ainda faz uma convocação da torcida. "Na próxima semana, será tudo ou nada. A passagem para a final depende de nós. Temos time. Temos torcida. Contamos com sua presença para viver mais esse duelo apaixonante e, mais uma vez, com final feliz", termina o artigo.