Site vende time de futebol inglês para torcedores

O site MyFootballClub divulgou nesta terça-feira que pretende comprar o time inglês Ebbsfleet United FC. Caso a compra seja efetuada, o time será o primeiro da história do futebol a ser comprado pelos torcedores. A compra do título oferecido pelo MyFootballClub garante ao sócio fazer parte do grupo de principais acionistas do time, além de dar direito de votar na seleção dos jogadores, transferências, escolha do técnico e a administração geral do clube, tudo pela internet. O processo de compra de ações do site funciona como um fundo. Para se tornar membro, o torcedor tem que pagar uma taxa de 35 libras (aproximadamente R$ 140), o que corresponde a uma ação da empresa. Cada torcedor pode comprar apenas uma ação. Mais de 53 mil pessoas já participam do fundo, que até agora já arrecadou mais de 1,3 milhões de libras (cerca de R$ 5 milhões). Para selecionar o Ebbsfleet United FC, vários critérios foram avaliados pelo fundo do MyFootballClub. O principal deles é que 51% das ações do time teriam que estar disponíveis para venda. Além disso, o time não poderia ter nenhuma dívida, ou possuir uma dívida que fosse de fácil administração. Os compradores avaliaram também o potencial do clube de atingir a Liga Principal, o tamanho do estádio e a disponibilidade de transporte público para torcedores. O time é patrocinado pelo Eurostar, que admnistra os trens entre Londres, Paris e Bruxelas. O clube está no primeiro dos três anos previstos pelo acordo com a empresa. O Ebbsfleet United FC ocupa atualmente a 9ª posição na Liga Amadora e está a apenas uma promoção de entrar para a Liga Regional pela primeira vez na história do time. O clube foi formado em 1946 pela junção de outros dois times: o Gravesend e o Northfleet FC. Liam Daish, gerente do Ebbsfleet e futuro técnico do time, diz que a nova formação não deve modificar o trabalho no clube. "Vamos decidir em conjunto os 11 jogadores e a formação. Mas, como antes, o que acontece no treinamento e no vestiário em dia de jogo é comigo." Caso seja efetuada, a compra transformará o clube em uma companhia limitada. Desta forma, caso o time tenha dificuldades financeiras, os membros do MyFootballClub não serão responsáveis pela dívida. Caso os torcedores comprem o time, o quadro de funcionários permanece praticamente inalterado, mas alguns empregados devem mudar de cargo. Os diretores, por exemplo, perdem a função de executivos e o gerente se torna técnico do time. Para Dan Jones, editor da Annual Review of Football Finance "o modelo de propriedade do MyFootballClub é um meio inovador de financiar clubes que estão nas ligas menores. A arrecadação de dinheiro também mostra que o processo é viável", afirma. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.