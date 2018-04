Sites do mundo todo repercutem lista de convocados por Felipão

SÃO PAULO - O anúncio dos 23 convocados por Felipão para a Copa das Confederações também foi notícia nos principais sites esportivos mundo afora - a maioria dando destaque às ausências de Ronaldinho e Kaká.

"Brasil, Kaká e Ronaldinho não convocados. Não jogarão a Copa das Confederações", noticiou o site do jornal italiano La Gazzeta dello Sport. "O bom momento de Dinho com o Atlético Mineiro não foi suficiente para confirmá-lo na seleção", diz o texto, que mencionou também as ausências de outros dois ex-jogadores do Milan, Kaká e Pato.

Sob o título "Dinho não está na Copa", o site do jornal argentino Olé foi outro a estranhar a ausência do camisa 10 atleticano. "Ronaldinho parece estar de volta, surgiu das cinzas de um momento ruim para se tornar um dos melhores jogadores da Copa Libertadores. No entanto, não foi o suficiente para estar na Copa das Confederações".

Os portais espanhóis repercutiram a ausência de Kaká na lista de Felipão. "Kaká está fora da lista da Copa das Confederações", escreveu o As. "Felipe Scolari prescinde do madridista e também de Ronaldinho, dois jogadores que fizeram dele campeão do mundo em 2002, na Coreia". Além de mencionar a ausência de Kaká no título do texto, o Marca destacou as convocações de Filipe Luis, do Atlético de Madri, e de Daniel Alves, do Barcelona.