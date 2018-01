Situação de Alex deve ser definida 5ª Sem a intenção de contratar reforços caros, o Palmeiras faz os últimos esforços para impedir o desmanche do grupo que disputou a Copa Libertadores no último semestre. O meia Alex admitiu nesta quarta-feira a hipótese de prosseguir no Parque Antártica. "Sempre quis ficar no Palmeiras e sei que o clube também quer minha permanência. Resta, no entanto, acertar alguns detalhes com o Parma", revelou o jogador. Segundo o diretor de futebol do Palmeiras, Sebastião Lapola, o Parma não tem intenção de ficar com o jogador. O dirigente disse que o prazo para a inscrição de estrangeiros no Campeonato Italiano se encerra nesta quinta-feira, quando a situação de Alex deverá ser definida. Oficialmente, no entanto, o clube italiano está se esquivando de uma decisão rápida. "Não quero falar em probabilidades, mas existem chances de continuar vinculado ao Palmeiras", adiantou Alex, ao desembarcar no aeroporto de Guarulhos com a seleção brasileira, eliminada da Copa América. A idéia inicial do Parma é emprestá-lo para uma equipe da Europa, para que o jogador se adapte ao futebol do continente. As derrotas sucessivas da seleção e a má atuação de Alex em algumas partidas pelo Brasil, porém, podem ter restringido o mercado internacional para ele neste momento. Outra tentativa do Palmeiras de manter o grupo sem muitas alterações foi a inscrição do atacante Fábio Júnior na Copa Mercosul. O jogador veio por empréstimo da Roma e está impedido de atuar na Itália por um ano, por causa de utilização de passaporte falso. Até agora, a Fifa não estendeu a decisão da Liga de Futebol da Itália para outros países. Alegando inocência no caso, o jogador não aceita nem mesmo manter a punição restrita à Itália. "É a minha imagem que está em jogo. Vou provar que fui enganado", prometeu Fábio Júnior.