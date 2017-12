Situação de Careca pode se complicar O ex-jogador da seleção brasileira, Careca, presidente do Campinas Futebol Clube ainda deverá ter muitos problemas por causa da suspensão, por um ano, dos jogadores Jeda e Dedé. Ambos foram negociados com o Vicenza da Itália, mas entraram no país com passaportes falsos. Além de estar sofrendo ameaças de ser processado, ele também terá que quitar débitos com outros empresários ligados ao futebol. A primeira ameaça é do procurador de Jeda, Eliseu de Oliveira, conhecido por Tiroga, que promete processar Careca e Edmar Bernardes, ex-atacante do Corinthians e vice-presidente do Campinas. Ambos seriam, segundo Tiroga, os responsáveis pela suspensão do atacante, vendido ao Vicenza por US$ 1 milhão. O prejuízo pela punição, segundo Tiroga, será de US$ 250 mil. Em Campinas, Careca disse que vai processar o empresário, tanto que vai ter uma reunião com seus advogados, na próxima segunda-feira. Ele garante que Jeda será defendido pelo seu atual clube. E que Dedé terá seu apoio, inclusive financeiro, se necessário. Assegura também que a falsificação de passaportes foi feita por "empresários e agentes" e que não participou diretamente de nada. Esquema - Careca garante, ainda, que não deve nada a ninguém. Não é bem assim. O empresário Edgar Moura, ex-presidente do São Bento de Sorocaba, cobra na justiça uma dívida do Campinas, em torno de US$ 300 mil. Moura teria financiado uma viagem do Campinas para participar da Copa Carnevalle, na Itália, e teria um percentual de 30% sobre a negociação de algum jogador. Como Jeda foi vendido por US$ 1 milhão, Moura reivindica US$ 300 mil. O problema é que pelo dinheiro da venda, Careca embolsou US$ 400 mil e pagou outros US$ 600 mil ao União São João de Araras, que era dono do passe. A ação corre na justiça cível de Campinas desde o dia 5 de julho de 2000. Com relação a Dedé, novos problemas. Para inscrevê-lo no Campinas, Careca ofereceu garantias ao seu clube de origem, o Primavera de Indaiatuba, no valor de R$ 700 mil. A documentação está nas mãos do empresário Antonio Franscischinelle, que é proprietário da Maggi Empreendimentos, responsável pelo futebol do clube integrante do Campeonato Paulista da Série B-2. As duas partes brigam pelo passe do zagueiro Dedé, ainda preso ao Campinas uma vez que ele não foi aprovado pelo Vicenza. O jogador, de 20 anos, está sem jogar há nove meses e terá que ficar mais um ano longe do futebol, além disso garante que não tem recursos para sobreviver. Os problemas de Careca são maiores. No começo da semana ele entregou a casa que servia de concentração para o Campinas. Ele deverá ser acionado na justiça pela falta de pagamento de dois anos de IPTU - Imposto Territorial Urbano - no valor aproximado de R$ 300 mil. O ex-jogador Careca, agora como empresário de futebol, parece estar em apuros.