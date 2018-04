Situação de Coelho continua indefinida no Corinthians

O Corinthians o colocou no Internacional. Os gaúchos, por sua vez, negam o acerto. E o Atlético Mineiro, seu atual clube, admite sua saída. Pivô de uma polêmica negociação envolvendo esses três clubes, o lateral-direito Coelho, de 24 anos, afirma que seu futuro continua em aberto. O jogador, que disputa a temporada 2007 pelo Atlético-MG, revelou que estaria disposta a retornar ao Parque São Jorge, apesar da forma conturbada que marcou sua saída do clube. "Voltaria ao Corinthians numa boa. Foram 13 anos lá dentro. Simplesmente onde passei toda minha infância. É a minha casa", afirmou, em entrevista, por telefone, ao Jornal da Tarde. Essa definição, segundo ele, ficará para depois do termino do Campeonato Brasileiro, dia 2 de dezembro. "Jogar de novo no Corinthians não é, no momento, minha prioridade. Nem eu sei onde vou jogar em 2008. Fiquei surpreso com essa história na minha negociação por causa de uma dívida do Corinthians com o Internacional ", disse o jogador, que está emprestado aos mineiros até o final do ano. O Corinthians, com quem Coelho tem contrato até o final do ano que vem, tem uma dívida de 2 milhões (cerca de R$ 6 milhões) com o Internacional, ainda em razão da compra do atacante Nilmar. Os corintianos querem pagar os gaúchos cedendo o jogador. Já o Atlético, que toparia ficar com o atleta, diz que não tem como pagar essa quantia. E o Inter garante que receberá esse valor via Clube dos 13. Livre da ameaça de rebaixamento no Atlético, Coelho, coincidentemente, pode agora ajudar o Corinthians a permanecer na Primeira Divisão. Na próxima rodada, ele enfrenta, no Mineirão, o Goiás, principal rival corintiano na briga para escapar do rebaixamento. No mesmo dia e horário, Corinthians e Vasco jogam no Pacaembu. "Se eu marcar, será importante para o Galo buscar uma vaga na Sul-Americana e salvar o Corinthians. Não quero de maneira alguma que eles caiam para a Segunda Divisão", afirmou o autor de quatro gols no Nacional. Dyego Coelho deixou o Corinthians após uma relação de desgaste com dirigentes e torcida. Foi ele quem marcou um gol contra na eliminação na Libertadores, em 2006, quando os corintianos perderam para o River Plate, no Pacaembu. "Acredito que não deixei o clube queimado, mas esse gol contribuiu para minha decisão. Também me desentendi com a antiga diretoria. Fiquei até treinando sozinho durante um tempo", desabafa o lateral, que tem contrato com o Corinthians até o final do ano que vem. Panela de pressão Para Coelho, o momento em que vive seu ex-clube é conseqüência da desorganização. "O Corinthians vem cometendo erros há muito tempo. A diretoria, a parceria com a MSI, tudo isso virou uma bola de neve. Os jogadores não conseguem trabalhar em paz", afirma. "Qual o tumulto de hoje?, perguntam todo o dia os jogadores quando eu jogava lá."