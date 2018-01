Situação de Donizete ainda indefinida A situação do atacante Donizete, que não se apresentou na manhã desta quarta-feira ao Palmeiras, como estava previsto, continua indefinida. Os dirigentes do Botafogo dizem não ter recebido proposta alguma do Palmeiras. O técnico Paulo Autuori comandará sua equipe num jogo-treino, sábado, às 9:30 da manhã, em Caio Martins, contra o São Caetano, aproveitando para entrosá-la para a estréia no Campeonato Brasileiro. O atacante Muller, recém-contratado da equipe paulista, não deverá atuar.