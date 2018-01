Situação de Fábio Costa se complica O goleiro Fábio Costa complicou sua situação no Santos. Ele estava encontrando dificuldades para renovar o contrato, que vence dia 28, e já havia provocado mal-estar ao dar entrevista a uma rádio da Capital informando sobre o atraso de sete meses em seus direitos de imagem. Com a expulsão na partida contra a Portuguesa Santista, só deverá voltar ao gol depois de acertar o novo contrato com o clube. Hoje, Leão não teve uma conversa particular com o jogador. "Falei na frente de todos os jogadores o que eu tinha que falar", disse ele, sem revelar aos jornalistas o teor da conversa. Comentou, porém, que "o que o Fábio Costa fez ontem não foi diferente da final contra o Corinthians, ambas as jogadas foram fora da área e ele não precisava participar; foi uma coisa técnica". Leão entende que a jogada deve ser vir de base para definir a situacão do goleiro no clube. "Eu não acho que ele volte a jogar antes de definir a situação dele". Considerou a suspensão automática, o julgamento que "com toda aquela situação, vai ser punido" e não vai dar tempo, já que o contrato vence dia 28. "É um conjunto de coisas que irão levar a uma definição". Fábio Costa evitou a imprensa hoje à tarde no CT Rei Pelé, mas perto dali, em Ulrico Mursa, o atacante Rico comentou o lance que provocou a expulsão do goleiro. "Eu toquei primeiro e ele veio para me quebrar", disse o artilheiro, que admitiu ter xingado Fábio Costa depois da falta. "Antes desse lance, não tinha tido problema com ele, mas o volante do Santos disse no começo do segundo tempo que ia me bater". Os comentários desse tipo, na opinião de Rico, são normais numa partida. "Eles dizem isso para intimidar".