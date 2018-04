Situação de Jorge Henrique preocupa o Corinthians

O atacante Jorge Henrique ainda não tem presença garantida na partida entre Corinthians e Goiás, domingo, no Estádio do Pacaembu. O jogador está se recuperando das dores musculares que o deixaram fora do empate com o Coritiba por 1 a 1, na última quarta-feira.

Veja também

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

O médico Paulo de Faria admitiu que a escalação de Jorge Henrique ainda não está confirmada, preocupando o técnico Mano Menezes. Por isso, o atacante será reavaliado pelo departamento médico, que definirá a participação do atleta na partida de domingo.

Questionado se preferia ficar sem Ronaldo ou Jorge Henrique, Mano Menezes evitou fazer comparações e elogiou os atacantes. "Seria ruim perder os dois. O Ronaldo é craque, mas também poderia não ter feito gols importantes se o Jorge não tivesse a aplicação tática que tem", comentou.